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На Буковине правоохранители пришли с проверкой в монастырь УПЦ МП

9 ноября 2023 13:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Буковине правоохранители пришли с проверкой в монастырь УПЦ МП
Правоохранители возле Вознесенского Банченского монастыря. Фото: СПЖ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Черновицкой области правоохранители пришли в Вознесенский Банченский монастырь (УПЦ). Однако священники и прихожане не пустили их в помещение.

Об этом сообщает издание "СПЖ".

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Действия правоохранителей на территории монастыря

По словам одного из священников, правоохранители требуют пустить их на территорию монастыря, чтобы проверить документы и идентифицировать находящихся там людей.

Он отметил, что у правоохранителей нет никаких решений суда для проведения таких мер.

На видео можно увидеть, что защищать обитель вышли дети митрополита Лонгина, духовенство и прихожане монастыря.

Обыски в других монастырях

"7 ноября 2023 года сотрудники СБУ и Национальной полиции были замечены у Михайловского храма УПЦ в селе Русские Геевцы и в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Красное Закарпатской области. В святынях проводятся "контрразведочные мероприятия", — добавили в сообщении телеграмм-канала "Новости Православие".

По информации СМИ, в храмах могли:

  • молиться за русское высокое духовенство,
  • оправдывать российскую военную агрессию против Украины,
  • разжигать межрелигиозную рознь.

Также сотрудники Нацполиции и СБУ выясняют, законно ли расположение святынь на земельных участках.

Напомним, на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборационной деятельности.

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