На Буковине правоохранители пришли с проверкой в монастырь УПЦ МП
В Черновицкой области правоохранители пришли в Вознесенский Банченский монастырь (УПЦ). Однако священники и прихожане не пустили их в помещение.
Об этом сообщает издание "СПЖ".
Действия правоохранителей на территории монастыря
По словам одного из священников, правоохранители требуют пустить их на территорию монастыря, чтобы проверить документы и идентифицировать находящихся там людей.
Он отметил, что у правоохранителей нет никаких решений суда для проведения таких мер.
На видео можно увидеть, что защищать обитель вышли дети митрополита Лонгина, духовенство и прихожане монастыря.
Обыски в других монастырях
"7 ноября 2023 года сотрудники СБУ и Национальной полиции были замечены у Михайловского храма УПЦ в селе Русские Геевцы и в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Красное Закарпатской области. В святынях проводятся "контрразведочные мероприятия", — добавили в сообщении телеграмм-канала "Новости Православие".
По информации СМИ, в храмах могли:
- молиться за русское высокое духовенство,
- оправдывать российскую военную агрессию против Украины,
- разжигать межрелигиозную рознь.
Также сотрудники Нацполиции и СБУ выясняют, законно ли расположение святынь на земельных участках.
Напомним, на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборационной деятельности.
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