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На Буковині УПЦ МП передала у приватну власність ще одну церкву

18 листопада 2023 14:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Буковині УПЦ МП передала у приватну власність ще одну церкву
Хрести на куполі церкви. Фото: df.news
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У селі Ржавинці на Буковині УПЦ МП передала ще одну церкву у приватну власність закладу "Соціально-духовний центр на честь Святої Трійці". Тепер організація володіє не лише церквою, а й двома пам'ятними знаками та дзвіницею.

Про це повідомив голова Юрківецької громади Віталій Шафер.

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Шафер наголосив, що церква для деяких є інструментом у гібридній війні проти українців. Він висловив розчарування щодо дій отця Сергія, який, на думку Шафера, обдурив мешканців села, передавши майно церкви у приватні руки.

Також Шафер повідомив, що у серпні священник провів збори громади, на яких запропонував передати майно церкви приватній установі, яку очолює Любов Горбатюк.

Віталій Шафер
Повідомлення Віталія Шафера. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Чернівецькій області правоохоронці прийшли до Вознесенського Банченського монастиря (УПЦ). Однак священник та парафіяни не пустили їх у помешкання.

Крім того, на Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас. На його думку, це "не наші землі", бо там розмовляють російською мовою. У суді священника визнали винним у колабораційній діяльності.

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