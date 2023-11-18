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На Буковине УПЦ МП передала в частную собственность еще одну церковь

18 ноября 2023 14:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Буковине УПЦ МП передала в частную собственность еще одну церковь
Кресты на куполе церкви. Фото: df.news
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В селе Ржавинцы на Буковине УПЦ МП передала еще одну церковь в частную собственность  учреждения "Социально-духовный центр в честь Святой Троицы". Теперь организация владеет не только церковью, но и двумя памятными знаками и колокольней.

Об этом сообщил глава Юркивецкой громады Виталий Шафер.

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Шафер подчеркнул, что церковь для некоторых является инструментом в гибридной войне против украинцев. Он выразил разочарование в отношении действий отца Сергея, который, по мнению Шафера, обманул жителей села, передав имущество церкви в частные руки. 

Также Шафер сообщил, что в августе  священник провел собрание громады, на котором предложил передать имущество церкви  частному учреждению, который возглавляет Любовь Горбатюк. 

Виталий Шафер
Сообщение Виталия Шафера. Фото: скриншот

Напомним, что в Черновицкой области правоохранители пришли в Вознесенский Банченский монастырь (УПЦ). Однако священники и прихожане не пустили их в помещение.

Кроме того, на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборационной деятельности.

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