На Черкащині скорочують комендантську годину: який новий час

Комендантська година

Враховуючи поточну ситуацію в Черкаській області з безпеки та потреби економіки, а також з метою підтримки посівної кампанії та розширення виробничих потужностей, влада Черкаської області ухвалила рішення про скорочення комендантської години.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Комендантська година у Черкаській області

З понеділка, 3 квітня, нові часові рамки комендантської години по всій області будуть встановлені з 00:00 до 04:00. Важливо відзначити, що протягом зазначеного часового інтервалу перебування на вулицях та інших громадських місцях суворо заборонено, за винятком випадків оголошення повітряної тривоги.

Правоохоронні органи та військові сили спільно працюють над забезпеченням безпеки населення у складній обстановці. Скорочення комендантської години дозволить найефективніше використовувати доступні ресурси та підтримувати нормальне функціонування економіки, не утискаючи при цьому заходів безпеки для громадян.

Влада Черкаської області продовжує моніторити ситуацію та вживати необхідних заходів для забезпечення стабільності та добробуту населення в регіоні. Від громадян очікується суворе дотримання встановлених часових рамок комендантської години та розуміння важливості даних обмежень для забезпечення громадської безпеки.

Які обмеження діють під час комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом чи пішки.

Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати цю людину та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть приміщення затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законних вимог комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу або (принаймні) вогнепальну зброю.

Нагадаємо, що Полтавська область скоротила тривалість комендантської години на прохання аграріїв. Нові правила діють уже із 27 березня.

Також і в Києві скоротили комендантську годину з 26 березня. Тепер він триває з 00:00 до 05:00 ранку.