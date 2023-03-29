Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Черкащині скорочують комендантську годину: який новий час arrow

На Черкащині скорочують комендантську годину: який новий час

29 березня 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Комендантська година
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Враховуючи поточну ситуацію в Черкаській області з безпеки та потреби економіки, а також з метою підтримки посівної кампанії та розширення виробничих потужностей, влада Черкаської області ухвалила рішення про скорочення комендантської години.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Читайте також:

Комендантська година у Черкаській області

З понеділка, 3 квітня, нові часові рамки комендантської години по всій області будуть встановлені з 00:00 до 04:00. Важливо відзначити, що протягом зазначеного часового інтервалу перебування на вулицях та інших громадських місцях суворо заборонено, за винятком випадків оголошення повітряної тривоги.

Правоохоронні органи та військові сили спільно працюють над забезпеченням безпеки населення у складній обстановці. Скорочення комендантської години дозволить найефективніше використовувати доступні ресурси та підтримувати нормальне функціонування економіки, не утискаючи при цьому заходів безпеки для громадян.

Влада Черкаської області продовжує моніторити ситуацію та вживати необхідних заходів для забезпечення стабільності та добробуту населення в регіоні. Від громадян очікується суворе дотримання встановлених часових рамок комендантської години та розуміння важливості даних обмежень для забезпечення громадської безпеки.

Які обмеження діють під час комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом чи пішки.

Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати цю людину та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть приміщення затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законних вимог комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу або (принаймні) вогнепальну зброю.

Нагадаємо, що Полтавська область скоротила тривалість комендантської години на прохання аграріїв. Нові правила діють уже із 27 березня.

Також і в Києві скоротили комендантську годину з 26 березня. Тепер він триває з 00:00 до 05:00 ранку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:43 Іспанія відправить перші танки Leopard до України після Великодня, — ЗМІ

Новина з фото

13:41 Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди

13:38 Посол рф заявив, що Швеція стане "легітимною ціллю", якщо вступить до НАТО

13:35 У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків: хто отримує 26 тис. грн

13:34 Ребров поділився планами щодо збірної України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:31 У МЗС Китаю повідомили про пропозицію Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпіном

13:27 ​​​​​​​В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

13:23 Які виплати можна отримати українцям у Франції та як оформити

Новина з фото

13:20 Захист історичного ареалу Одеси: прокуратури намагаються повернути пам’ятку архітектури

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 13:42

Іспанія відправить перші танки Leopard до України після Великодня, — ЗМІ

None 29 Березень 13:40

Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди

None 29 Березень 13:38

Посол рф заявив, що Швеція стане "легітимною ціллю", якщо вступить до НАТО

None 29 Березень 13:45

У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків: хто отримує 26 тис. грн

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB