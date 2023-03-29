В Черкасской области сокращают комендантский час: какое новое время
Учитывая текущую ситуацию в Черскасской области безопасности и потребности экономики, а также с целью поддержания посевной кампании и расширения производственных мощностей, власти Черкасской области приняли решение о сокращении комендантского часа.
Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
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Комендантский час в Черкасской области
С понедельника, 3 апреля, новые временные рамки комендантского часа по всей области будут установлены следующим образом: с 00:00 до 4:00. Важно отметить, что в течение указанного временного интервала нахождение на улицах и других общественных местах строго запрещено, за исключением случаев объявления воздушной тревоги.
Правоохранительные органы и военные силы совместно работают над обеспечением безопасности населения в сложной обстановке. Сокращение комендантского часа позволит наиболее эффективно использовать доступные ресурсы и поддерживать нормальное функционирование экономики, не ущемляя при этом меры безопасности для граждан.
Власти Черкасской области продолжают мониторить ситуацию и принимать необходимые меры для обеспечения стабильности и благополучия населения в регионе. От граждан ожидается строгое соблюдение установленных временных рамок комендантского часа и понимание важности данных ограничений для обеспечения общественной безопасности.
Какие ограничения действуют во время комендантского часа
Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также передвигаться по транспорту или пешком.
Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать этого человека и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.
В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.
Если задержанный сопротивляется или не выполняет законных требований комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (по крайней мере) огнестрельное оружие.
Напомним, что Полтавская область сократила продолжительность комендантского часа по просьбе аграриев. Новые правила действуют уже с 27 марта.
Также и в Киеве сократили комендантский час с 26 марта. Теперь он длится с 00:00 до 05:00 утра.