На Черниговщине в соцучреждении зафиксировали ужасные условия содержания

Социальное учреждение в Черниговской области. Фото: Дмитрий Лубинец

Во время инспекции, проведенной представителями Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в Черниговской области, были выявлены серьезные нарушения в Крупичпольском отделении стационарного ухода под управлением "Ичнянского территориального центра социального обслуживания". В этом учреждении проживают люди, которые из-за проблем со здоровьем не могут обслуживать себя и требуют постоянного ухода.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Что известно про нарушения в соцучреждении

Сообщается, что в прошлом году, во время интенсивных вражеских действий, часть этого заведения пострадала. При последней проверке здесь находились 22 пациента, включая семь инвалидов. Некоторые из них жаловались на жестокое отношение со стороны сотрудников.

Специалисты отметили следующие проблемы:

Жалобы на жестокое и уничижительное поведение сотрудников.

Неудовлетворительные условия проживания: запах, неряшливость пациентов, отсутствие замены матрасов.

Пациенты, которые вынуждены находиться в кровати, не имеют возможности проводить время на улице.

Отсутствие индивидуализированных реабилитационных программ для инвалидов и приспособленности помещений для них.

Переполненность комнат, в частности для людей на инвалидных колясках.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям недостаточна: при воздушной тревоге люди остаются в своих комнатах.

Ограниченные возможности для досуга: только телевизор и прогулки.

Отсутствие информации на стенах о правах пациентов и контактах, куда можно обратиться при нарушении их прав.

В целом, проверка выявила ряд серьезных нарушений, которые требуют немедленного внимания со стороны управляющих структур.

Условия проживания одиноких людей в соцучреждении. Фото: Дмитрий Лубинец

Условия проживания одиноких людей в соцучреждении. Фото: Дмитрий Лубинец

Условия проживания одиноких людей в соцучреждении. Фото: Дмитрий Лубинец

Напомним, что Офис омбудсмена проверил условия проживания внутренне перемещенных лиц в Тернопольской области. Условия оказались ужасными, люди сидят без света, кое-где без душа, во всех помещениях есть грибок и плесень.