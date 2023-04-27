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На деокупованих територіях України відновили ще три мости

27 квітня 2023 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На деокупованих територіях України відновили ще три мости
Тимчасовий міст через річку Інгулець. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні на деокупованих територіях відбудували ще три мости. Серед них — два тимчасові та один постійний.

Про це повідомляє UNITED 24.

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Останній міст відкрили у Херсонській області через річку Інгулець. Кошти на відбудову виділила компанія АВТ "Баварія"  офіційний представник BMW в Україні.

Люди з навколишніх сіл понад вісім місяців жили в російській окупації. Під час відведення військ загарбники підірвали всі мости й обрізали сполучення.

"Відтепер люди знову можуть швидше діставатися до найближчого медичного закладу, волонтери — доставляти гуманітарну допомогу, а діти — ходити до опорної школи не через тимчасову понтонну переправу. Крім того, в одному з наближених сіл є агровиробництво — тепер і до нього зможуть доїжджати автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу села Киселівка, що на Чернігівщині, відбудували й відкрили для руху легкового та вантажного транспорту міст через річку Замглай. Раніше він був зруйнований внаслідок бойових дій.

Також ми писали, що процес будівництва пішохідного мосту та благоустрою острова Оболонський у Києві триває. Мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що цього року столиця України представить своїм мешканцям та гостям ще одну зелену та гарну пам'ятку.

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