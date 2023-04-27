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На деоккупированных территориях Украины восстановили еще три моста

27 апреля 2023 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На деоккупированных территориях Украины восстановили еще три моста
Временный мост через реку Ингулец. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине на деоккупированных территориях отстроили еще три моста. Среди них — два временных и один постоянный.

Об этом сообщает UNITED 24.

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Последний мост был открыт в Херсонской области через реку Ингулец. Средства на восстановление выделила компания АВТ "Бавария"  официальный представитель BMW в Украине.

Люди из окрестных сел более восьми месяцев жили в российской оккупации. Во время отвода войск захватчики подорвали все мосты и обрезали сообщение.

"Отныне люди снова могут быстрее добраться до ближайшего медицинского учреждения, волонтеры — доставлять гуманитарную помощь, а дети — ходить в опорную школу не через временную понтонную переправу. Кроме того, в одном из приближенных сел есть агропроизводство — теперь и до него смогут доезжать автомобили", — говорится в сообщении.

Напомним, вблизи села Киселевка в Черниговской области отстроили и открыли для движения легкового и грузового транспорта мост через реку Замглай. Ранее он был разрушен в результате боевых действий.

Также мы писали, что процесс строительства пешеходного моста и благоустройства острова Оболонский в Киеве продолжается. Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что в этом году столица Украины представит своим жителям и гостям еще один зеленый и красивый памятник.

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