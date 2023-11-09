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На кордоні з Польщею продовжується ускладнення руху — в черзі 510 вантажівок

9 листопада 2023 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На кордоні з Польщею продовжується ускладнення руху — в черзі 510 вантажівок
Черги на кордоні з Польщею. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На четвертий день протесту польських перевізників на кордоні утворилася 35-кілометрова черга з вантажівок. На в'їзді до пункту "Краківці" стоять понад 500 одиниць вантажного транспорту.

Про це повідомили у ДПСУ.

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"Сьогодні у пункті пропуску "Краківці" на в’їзд в Україну вже утворилася черга з 510 вантажівок. Польські прикордонники пропускають орієнтовно одну-дві автівки на годину", — йдеться у повідомленні.

У пункті пропуску "Рава-Руська" рух вантажівок ускладнено у двох напрямках. Наразі там спостерігається накопичення у кількості 410 вантажівок. Аналогічна ситуація й у пункті пропуску "Ягодин" — черга з 810 транспортних засобів.

"Легковики, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою, паливом та небезпечним вантажем пропускають у звичайному режимі", — додали в ДПСУ.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що вчора, 8 листопада, через страйки польських перевізників на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщі в Україну була черга з тисячі вантажівок. Блокада вантажного транспорту спостерігається на пунктах пропуску "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова" та "Рава-Руська — Гребене".

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