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Страйк польських перевізників — яка зараз ситуація на кордоні

8 листопада 2023 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Страйк польських перевізників — яка зараз ситуація на кордоні
Черги вантажного транспорту на кордоні з Польщею. Фото: landlord
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщі в Україну утворилася черга з тисячі вантажівок. Блокада вантажного транспорту спостерігається на пунктах пропуску "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова" та "Рава-Руська — Гребене".

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Станом на ранок, за інформацією польських колег, загалом 1 тис. транспортних вантажних засобів очікують можливості перетину на всіх трьох напрямках із Польщі в Україну, половина з них — на напрямку пункту пропуску "Ягодин", — сказав він.

За його словами, ситуація буде ускладнюватися, тому що польські перевізники обіцяють довгострокову акцію.

При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова" та "Рава-Руська".

Нагадаємо, що митна служба України заявила, що блокада польсько-українського кордону на прикордонному пункті "Ягодин — Дорохуськ" триватиме до 3 грудня. Вона діє лише щодо вантажного транспорту, натомість рух автобусів, автомобілів з гуманітарною допомогою, швидкопсувними товарами, тваринами та небезпечними вантажами (наприклад, цистернами з пальним) дозволяється в обох напрямках.

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