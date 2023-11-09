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На границе с Польшей продолжается усложнение движения — в очереди 510 грузовиков

9 ноября 2023 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На границе с Польшей продолжается усложнение движения — в очереди 510 грузовиков
Очереди на границе с Польшей. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На четвертый день протеста польских перевозчиков на границе образовалась 35-километровая очередь из грузовиков. На въезде в пункт "Краковцы" находятся более 500 единиц грузового транспорта.

Об этом сообщили в ГПСУ

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Очереди на границе с Польшей

"Сегодня в пункте пропуска "Краковцы" на въезд в Украину уже образовалась очередь из 510 грузовиков. Польские пограничники пропускают ориентировочно один-два автомобиля в час", — говорится в сообщении.

В пункте пропуска "Рава-Русская" движение грузовиков затруднено в двух направлениях. В настоящее время там наблюдается накопление в количестве 410 грузовиков. Аналогичная ситуация и в пункте пропуска "Ягодин" - очередь из 810 транспортных средств.

"Легковые машины, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью, топливом и опасным грузом пропускают в обычном режиме", — добавили в ГНСУ.

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Скриншот сообщения ГНСУ

Напомним, что вчера, 8 ноября, из-за забастовок польских перевозчиков на трех пунктах пропуска на границе с Польшей в Украину была очередь из тысячи грузовиков. Блокада грузового транспорта наблюдается на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребене".

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