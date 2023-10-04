На окупованій території зникла українська журналістка

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла на тимчасово окупованій території. Фото: соцмережі

На тимчасово окупованій території зникла українська журналістка Вікторія Рощина. Вона не виходила на зв'язок з 3 серпня.

Про це повідомляють IWMF та головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва в коментарі Daily Beast.

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"Міжнародний жіночий медійний фонд дізнався, що Вікторія Рощина, українська журналістка-фрілансерка та лауреатка премії "За мужність у журналістиці" 2022 року, зникла безвісти. Ми вкрай стурбовані її безпекою та закликаємо міжнародну спільноту привернути увагу до цієї ситуації", — йдеться у матеріалі IWMF.

Жінка зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території. Там Рощина робила репортаж. Відтоді про неї нічого не було чутно.

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла на тимчасово окупованій території. Фото: соцмережі

"Ми просимо наших колег, які займаються питаннями прав людини та свободи преси, приєднатися до нашої вимоги надати інформацію про місцезнаходження Рощиної та підтримати журналістів, які продовжують висвітлювати правду в умовах російського вторгнення", — йдеться у матеріалі IWMF.

Журналістка з початку повномасштабного вторгнення Росії публікувала матеріали в незалежних українських ЗМІ. Вона висвітлювала складні та небезпечні теми.

Головна редакторка "Української правди", де публікувала матеріали зникла журналістка, закликала українську владу зробити все можливе, щоб знайти Рощину.

"Вона смілива журналістка, вона бере на себе зобов'язання висвітлювати найсуперечливіші теми, які вимагають сміливості. Вона не шпигунка, вона справжній журналіст, їй не байдужа доля людей, які залишилися на окупованих територіях. Для неї важливо розповідати їхні історії. Я закликаю українську владу зробити все, щоб знайти її, а російську владу — негайно звільнити журналістку Вікторію Рощину", — наголосила Мусаєва.

Нагадаємо, в Україні відбулися зміни у структурі пошуку людей, які зникли безвісти. Наразі цим займатиметься Міністерство внутрішніх справ (МВС) замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів.

Також ми писали, що інформація про зниклих безвісти буде передана до держустанов відповідальних за пошук зниклих і повернення тіл загиблих героїв. Це пов'язано з відставкою Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.