На оккупированной территории исчезла украинская журналистка

Украинская журналистка Виктория Рощина, которая исчезла на временно оккупированной территории. Фото: соцсети

На временно оккупированной территории исчезла украинская журналистка Виктория Рощина. Она не выходила на связь с 3 августа.

Об этом сообщают IWMF и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева в комментарии Daily Beast.

Читайте также:

Исчезновение журналистки

"Международный женский медийный фонд узнал, что Виктория Рощина, украинская журналистка-фрилансер и лауреат премии "За мужество в журналистике" 2022 года, пропала без вести. Мы крайне обеспокоены ее безопасностью и призываем международное сообщество привлечь внимание к этой ситуации", — говорится в материал. IWMF.

Женщина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории. Там Рощина делала репортаж. С тех пор о ней ничего не было слышно.

Украинская журналистка Виктория Рощина, которая исчезла на временно оккупированной территории. Фото: соцсети

"Мы просим наших коллег, которые занимаются вопросами прав человека и свободы прессы, присоединиться к нашему требованию предоставить информацию о местонахождении Рощиной и поддержать журналистов, которые продолжают освещать правду в условиях российского вторжения", — говорится в материале IWMF.

Журналистка с начала полномасштабного вторжения России публиковала материалы в независимых украинских СМИ. Она освещала сложные и опасные темы.

Главный редактор "Украинской правды", где публиковала материалы пропавшая журналистка, призвала украинскую власть сделать все возможное, чтобы найти Рощину.

"Она смелая журналистка, она берет на себя обязательства освещать самые противоречивые темы, которые требуют смелости. Она не шпионка, она настоящий журналист, ей не безразлична судьба людей, которые остались на оккупированных территориях. Для нее важно рассказывать их истории. Я призываю украинскую власть сделать все, чтобы найти ее, а российские власти — немедленно освободить журналистку Викторию Рощину", — подчеркнула Мусаева.

Напомним, в Украине произошли изменения в структуре поиска пропавших без вести людей. Теперь этим будет заниматься Министерство внутренних дел (МВД) вместо Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов.

Также мы писали, что информация о пропавших без вести будет передана в госучреждения ответственных за поиск пропавших и возвращение тел погибших героев. Это связано с отставкой Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах.