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На піар місцевої влади Дніпра хочуть витратити 2,5 млн гривень

22 липня 2023 23:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На піар місцевої влади Дніпра хочуть витратити 2,5 млн гривень
Будівля Дніпровської міської ради. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

2,5 млн гривень у Дніпрі хочуть витратити на розміщення новин у соціальних мережах про роботу місцевої адміністрації. Як зазначається, піарити на таку суму місцеву владу потрібно до кінця поточного року. 

Інформація про цей конкурс опублікована в системі державних закупівель Рrozorro

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Послуги із розміщення інформації 

Повідомляється, що Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради хоче замовили через сайт Рrozorro інформаційні послуги на суму 2,4 млн гривень. 

Саме на таку суму хочуть "підсвітити" роботу місцевої влади у соціальних мережах, таких як Facebook та Telegram.

Витяг з сайту Рrozorro. Фото: скриншот

Згідно з даними сайту, сам аукціон запланований на 27 липня поточного року. 

Витяг з сайту Рrozorro. Фото: скриншот

Також зазначається, що усі роботи мають бути завершені до кінця 2023 року. 

Витяг з сайту Рrozorro. Фото: скриншот

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація 5 липня оголосила конкурс на замовлення годинників від мера Віталія Кличка. Планується закупівля часомірів на 5,04 млн гривень.

Також ми писали, що на Волині комунальне підприємство "Волиньприродресурс" обласної ради придбало автомобіль Hyundai Staria US4 2023 року випуску із салону. За транспортний засіб заплатили 2,3 млн грн.

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