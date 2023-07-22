На піар місцевої влади Дніпра хочуть витратити 2,5 млн гривень

Будівля Дніпровської міської ради. Фото: Google

2,5 млн гривень у Дніпрі хочуть витратити на розміщення новин у соціальних мережах про роботу місцевої адміністрації. Як зазначається, піарити на таку суму місцеву владу потрібно до кінця поточного року.

Інформація про цей конкурс опублікована в системі державних закупівель Рrozorro.

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Послуги із розміщення інформації

Повідомляється, що Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради хоче замовили через сайт Рrozorro інформаційні послуги на суму 2,4 млн гривень.

Саме на таку суму хочуть "підсвітити" роботу місцевої влади у соціальних мережах, таких як Facebook та Telegram.

Витяг з сайту Рrozorro. Фото: скриншот

Згідно з даними сайту, сам аукціон запланований на 27 липня поточного року.

Витяг з сайту Рrozorro. Фото: скриншот

Також зазначається, що усі роботи мають бути завершені до кінця 2023 року.

Витяг з сайту Рrozorro. Фото: скриншот

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