На пиар местных властей Днепра хотят потратить 2,5 млн гривен

Здание Днепровского городского совета. Фото: Google

2,5 млн гривен в Днепре хотят потратить на размещение новостей в социальных сетях о работе местной администрации. Как отмечается, пиарить на такую сумму местные власти нужно до конца текущего года.

Информация об этом конкурсе опубликована в системе государственных закупок Рrozorro.

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Услуги по размещению информации

Сообщается, что Департамент по местному самоуправлению, внутренней и информационной политике Днепровского городского совета хочет заказать через сайт Рrozorro информационные услуги на сумму 2,4 млн гривен.

Именно на такую сумму хотят "подсветить" работу местных властей в социальных сетях, таких как Facebook и Telegram.

Выдержка с сайта Рrozorro. Фото: скриншот

Согласно данным сайта, сам аукцион запланирован на 27 июля этого года.

Выдержка с сайта Рrozorro. Фото: скриншот

Также отмечается, что все работы будут завершены до конца 2023 года.

Выдержка с сайта Рrozorro. Фото: скриншот

Напомним, Киевская городская государственная администрация 5 июля объявила конкурс по заказу часов от мэра Виталия Кличко. Планируется закупка часов на 5,04 млн гривен.

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