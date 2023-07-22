На пиар местных властей Днепра хотят потратить 2,5 млн гривен
2,5 млн гривен в Днепре хотят потратить на размещение новостей в социальных сетях о работе местной администрации. Как отмечается, пиарить на такую сумму местные власти нужно до конца текущего года.
Информация об этом конкурсе опубликована в системе государственных закупок Рrozorro.
Услуги по размещению информации
Сообщается, что Департамент по местному самоуправлению, внутренней и информационной политике Днепровского городского совета хочет заказать через сайт Рrozorro информационные услуги на сумму 2,4 млн гривен.
Именно на такую сумму хотят "подсветить" работу местных властей в социальных сетях, таких как Facebook и Telegram.
Согласно данным сайта, сам аукцион запланирован на 27 июля этого года.
Также отмечается, что все работы будут завершены до конца 2023 года.
Напомним, Киевская городская государственная администрация 5 июля объявила конкурс по заказу часов от мэра Виталия Кличко. Планируется закупка часов на 5,04 млн гривен.
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