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На пиар местных властей Днепра хотят потратить 2,5 млн гривен

22 июля 2023 23:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На пиар местных властей Днепра хотят потратить 2,5 млн гривен
Здание Днепровского городского совета. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

2,5 млн гривен в Днепре хотят потратить на размещение новостей в социальных сетях о работе местной администрации. Как отмечается, пиарить на такую сумму местные власти нужно до конца текущего года.

Информация об этом конкурсе опубликована в системе государственных закупок Рrozorro.

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Сообщается, что Департамент по местному самоуправлению, внутренней и информационной политике Днепровского городского совета хочет заказать через сайт Рrozorro информационные услуги на сумму 2,4 млн гривен.

Именно на такую сумму хотят "подсветить" работу местных властей в социальных сетях, таких как Facebook и Telegram.

Выдержка с сайта Рrozorro. Фото: скриншот

Согласно данным сайта, сам аукцион запланирован на 27 июля этого года.

Выдержка с сайта Рrozorro. Фото: скриншот

Также отмечается, что все работы будут завершены до конца 2023 года.

Выдержка с сайта Рrozorro. Фото: скриншот

Напомним, Киевская городская государственная администрация 5 июля объявила конкурс по заказу часов от мэра Виталия Кличко. Планируется закупка часов на 5,04 млн гривен.

Также мы писали, что на Волыни коммунальное предприятие "Волыньприродресурс" областного совета приобрело автомобиль Hyundai Staria US4 в 2023 году выпуска из салона. За транспортное средство заплатили 2,3 млн грн.

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