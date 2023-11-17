На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей

Двоє дітей з українськими прапорами. Фото: КиївВлада

З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося вивезти на підконтрольну Україні території двох дітей. Зараз вони отримали прихисток у благодійному фонді Save Ukraine, зусиллями і стараннями волонтерів вони і змогли повернутися.

Про це розповів очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Діти зростали у проблемній родині

За інформацією Мрочка, шестирічна Ірина Панова і дев’ятирічний Костянтин Полуектов перебувають на обліку у службі у справах дітей Дніпровської районної у місті Херсоні ради.

"22 лютого 2021 року розпорядженням голови Дніпровської ради через загрозу життю та здоров'ю дітей відібрали у матері та доставили до дитячого відділення лікарні імені О.С. Лучанського", — розповів голова МВА.

Він додав, що 3 березня того ж року Ірину та Костянтина влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Радість", що у Каховці.

Дітей вдалося сховати від окупантів

Мрочко також пояснив, що задля уникнення "евакуації" дітей представниками окупаційної адміністрації, 5 травня 2022 року брата і сестру відрахували із закладу та тимчасово влаштовали до родини Наталії Блищик, яка проживає у Горностаївці Каховського району.

Також у МВА підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до сьогодні батьки долею Ірини і Костянтина не цікавились, до служби у справах дітей не звертались.

Раніше ми повідомляли, що після повномасштабного вторгнення Росії до України понад 2 400 українських дітей віком від шести до 17 років були вивезені до Білорусі. За оцінками деяких експертів та організацій, загальна кількість значно більша.

Нагадуємо, що упродовж тижня Україні вдалося повернути на підконтрольні їй території шістьох дітей, депортованих Росією. З-поміж них двоє є сиротами.