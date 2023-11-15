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Прокудін розповів, скільки українських дітей вдалося повернути додому протягом тижня

15 листопада 2023 19:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прокудін розповів, скільки українських дітей вдалося повернути додому протягом тижня
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокуднін. Фото: Херсонська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Упродовж тижня Україні вдалося повернути на підконтрольні їй території шістьох дітей, депортованих Росією. З-поміж них двоє є сиротами.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Україна повернула додому шістьох дітей

"І родини, і малюки — у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи", — повідомив Прокудін. 

Голова Херсонської ОВА подякував волонтерам організації Save Ukraine, які співпрацюють з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органами опіки та піклування і службами у справах дітейта  області.

"Ми не зможемо повернути дітям дитинство, але мусимо повернути їм дім", — підкреслив Прокудін.

Раніше ми повідомляли, що Офіс генерального прокурора розслідує факти примусової депортації понад 19 тисяч українських дітей. Тисячі цивільних незаконно утримують в Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадуємо, що росіяни вербують українських дітей. Ворог змушує їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів.

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