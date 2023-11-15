Прокудін розповів, скільки українських дітей вдалося повернути додому протягом тижня
Упродовж тижня Україні вдалося повернути на підконтрольні їй території шістьох дітей, депортованих Росією. З-поміж них двоє є сиротами.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Україна повернула додому шістьох дітей
"І родини, і малюки — у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи", — повідомив Прокудін.
Голова Херсонської ОВА подякував волонтерам організації Save Ukraine, які співпрацюють з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органами опіки та піклування і службами у справах дітейта області.
"Ми не зможемо повернути дітям дитинство, але мусимо повернути їм дім", — підкреслив Прокудін.
Раніше ми повідомляли, що Офіс генерального прокурора розслідує факти примусової депортації понад 19 тисяч українських дітей. Тисячі цивільних незаконно утримують в Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Нагадуємо, що росіяни вербують українських дітей. Ворог змушує їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів.
Читайте Новини.LIVE!