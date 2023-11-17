На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть двоих детей

Двое детей с украинскими флагами. Фото: КиевВласть

Из временно оккупированной части Херсонской области удалось вывезти на подконтрольную Украине территории двоих детей. Сейчас они получили убежище в благотворительном фонде Save Ukraine, усилиями и стараниями волонтеров они смогли вернуться.

Об этом рассказал глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Украина вернула еще двоих детей. Фото: Херсонская МВА

Дети росли в проблемной семье

По информации Мрочко, шестилетняя Ирина Панова и девятилетний Константин Полуэктов состоят на учете по службе по делам детей Днепровского районного в городе Херсоне совета.

"22 февраля 2021 года распоряжением главы Днепровского совета из-за угрозы жизни и здоровью детей отобрали у матери и доставили в детское отделение больницы имени А.С. Лучанского", — рассказал глава МВА.

Он добавил, что 3 марта того же года Ирину и Константина устроили в Центр социально-психологической реабилитации детей "Радость" в Каховке.

Детей удалось скрыть от окупантов

Мрочко также пояснил, что во избежание "эвакуации" детей представителями оккупационной администрации, 5 мая 2022 года брата и сестру отчислили из заведения и временно устроили в семью Наталии Блищик, проживающей в Горностаевке Каховского района.

Также в МВА подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину и сегодня родители судьбы Ирины и Константина не интересовались, в службу по делам детей не обращались.

Ранее мы сообщали, что после полномасштабного вторжения России в Украину более 2 400 украинских детей от шести до 17 лет были вывезены в Беларусь. По оценкам некоторых экспертов и организаций, общее количество значительно больше.

Напомним, что в течение недели Украине удалось вернуть на подконтрольные ей территории шестерых детей, депортированных Россией. Среди них двое являются сиротами.