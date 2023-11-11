На Прикарпатті пенсіонерки купили два дрони для військових

Пенсіонерки, які купили дрони для військових. Фото: Facebook/Рожнятівська селищна рада

Дві пенсіонерки з Івано-Франківщини та Києва придбали два дрони для військових з 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Гроші на них жінки назбирали зі своєї пенсії

Про це повідомили в Рожнятівській селищній раді.

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Як повідомляється, мешканка з Рожнятова та її родичка з Києва придбали два дрони-камікадзе для ЗСУ, зокрема для бійців 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Вони назбирали зі своєї пенсії майже по двадцять тисяч гривень кожна.

"Такий внесок захоплює і надихає, додає віри в Перемогу. Дякуємо за такий значний внесок для наших воїнів. А нещадні до ворога "пташки"-дрони — вже в дорозі до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, 11 листопада у Києві, Львові та Харкові відбулись мирні мітинги. Українці вимагають від місцевої влади припинити бездумно витрачати державні кошти і спрямувати їх на підтримку армії.