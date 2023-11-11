На Прикарпатье пенсионерки купили два дрона для военных
Две пенсионерки из Ивано-Франковской области и Киева приобрели два дрона для военных из 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Деньги на них женщины собрали со своей пенсии
Об этом сообщили в Рожнятовском поселковом совете.
Дроны для ВСУ от пенсионерок
Как сообщается, жительница из Рожнятова и ее родственница из Киева приобрели два дрона-камикадзе для ВСУ, в частности для бойцов 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Они собрали со своей пенсии почти по двадцать тысяч гривен каждая.
"Такой вклад захватывает и вдохновляет, добавляет веры в Победу. Спасибо за столь значительный вклад для наших воинов. А беспощадные к врагу "птички"-дроны — уже в пути к 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", — говорится в сообщения.
Напомним, 11 ноября в Киеве, Львове и Харькове прошли мирные митинги. Украинцы требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направить их в поддержку армии.
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