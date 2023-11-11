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На Прикарпатье пенсионерки купили два дрона для военных

11 ноября 2023 16:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Прикарпатье пенсионерки купили два дрона для военных
Пенсионерки, которые купили дроны для военных. Фото: Facebook/Рожнятовский поссовет
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Две пенсионерки из Ивано-Франковской области и Киева приобрели два дрона для военных из 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Деньги на них женщины собрали со своей пенсии

Об этом сообщили в Рожнятовском поселковом совете.

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Как сообщается, жительница из Рожнятова и ее родственница из Киева приобрели два дрона-камикадзе для ВСУ, в частности для бойцов 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Они собрали со своей пенсии почти по двадцать тысяч гривен каждая.

"Такой вклад захватывает и вдохновляет, добавляет веры в Победу. Спасибо за столь значительный вклад для наших воинов. А беспощадные к врагу "птички"-дроны — уже в пути к 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", — говорится в сообщения.

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Напомним, 11 ноября в Киеве, Львове и Харькове прошли мирные митинги. Украинцы требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направить их в поддержку армии.

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