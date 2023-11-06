На ProZorro почали з'являтися тендери на закупівлю дронів — подробиці
Нещодавно на ProZorro почали з'являтися тендери на закупівлю дронів для військових. Відтак, Конотопська міська рада хоче закупити безпілотників на понад 1 млн грн.
Відповідний тендер з'явився на ProZorro 31 жовтня.
Тендери на закупівлю дронів
Як відомо, 31 жовтня на платформі ProZorro з'явився тендер на закупівлю FPV-дронів для військових. Згідно з тендерною документацією, замовниками є Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради сумської області. Витратити на це хочуть 1 085 000 грн.
Реакція українців
Користувачі в мережі позитивно відреагували на такі тендери, але наголосили, що це потрібно було зробити набагато раніше, оскільки війна триває вже 621 день.
Окрім того, користувачі стверджують, що керівництво не правильно розставляє пріоритети, оскільки на бруківку витрачає мільярди, а для ЗСУ готові виділити лише мільйоні.
Нагадаємо, декілька днів тому Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.
Окрім того, у Києві хочуть позолотити куполи Софійського собору за майже 2 млн доларів.
Нещодавно ми також писали, що Київська міська державна адміністрація планує вкласти 100 млн гривень в очищення і благоустрій озера Синє. При цьому тендер спершу оцінювався у 32 млн гривень, а причини такого різкого подорожчання лишаються незрозумілими.
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