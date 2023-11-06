Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На ProZorro почали з'являтися тендери на закупівлю дронів — подробиці arrow

На ProZorro почали з'являтися тендери на закупівлю дронів — подробиці

6 листопада 2023 13:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На ProZorro почали з'являтися тендери на закупівлю дронів — подробиці
Українські військові з дроном на фронті. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно на ProZorro почали з'являтися тендери на закупівлю дронів для військових. Відтак, Конотопська міська рада хоче закупити безпілотників на понад 1 млн грн.

Відповідний тендер з'явився на ProZorro 31 жовтня. 

Читайте також:

Тендери на закупівлю дронів

Як відомо, 31 жовтня на платформі ProZorro з'явився тендер на закупівлю FPV-дронів для військових. Згідно з тендерною документацією, замовниками є Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради сумської області. Витратити на це хочуть 1 085 000 грн.

закупівлі на ProZorro
Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

Реакція українців

Користувачі в мережі позитивно відреагували на такі тендери, але наголосили, що це потрібно було зробити набагато раніше, оскільки війна триває вже 621 день.

null
Реакція користувачів на закупівлю дронів. Фото: скриншот
null
Реакція користувачів на закупівлю дронів. Фото: скриншот

Окрім того, користувачі стверджують, що керівництво не правильно розставляє пріоритети, оскільки на бруківку витрачає мільярди, а для ЗСУ готові виділити лише мільйоні.

null
Реакція користувачів на закупівлю дронів. Фото: скриншот
null
Реакція користувачів на закупівлю дронів. Фото: скриншот

Нагадаємо, декілька днів тому Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн. 

Окрім того, у Києві хочуть позолотити куполи Софійського собору за майже 2 млн доларів.

Нещодавно ми також писали, що Київська міська державна адміністрація планує вкласти 100 млн гривень в очищення і благоустрій озера Синє. При цьому тендер спершу оцінювався у 32 млн гривень, а причини такого різкого подорожчання лишаються незрозумілими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі