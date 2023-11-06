На ProZorro почали з'являтися тендери на закупівлю дронів — подробиці

Українські військові з дроном на фронті. Фото: Reuters

Нещодавно на ProZorro почали з'являтися тендери на закупівлю дронів для військових. Відтак, Конотопська міська рада хоче закупити безпілотників на понад 1 млн грн.

Відповідний тендер з'явився на ProZorro 31 жовтня.

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Тендери на закупівлю дронів

Як відомо, 31 жовтня на платформі ProZorro з'явився тендер на закупівлю FPV-дронів для військових. Згідно з тендерною документацією, замовниками є Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради сумської області. Витратити на це хочуть 1 085 000 грн.

Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

Реакція українців

Користувачі в мережі позитивно відреагували на такі тендери, але наголосили, що це потрібно було зробити набагато раніше, оскільки війна триває вже 621 день.

Реакція користувачів на закупівлю дронів. Фото: скриншот

Реакція користувачів на закупівлю дронів. Фото: скриншот

Окрім того, користувачі стверджують, що керівництво не правильно розставляє пріоритети, оскільки на бруківку витрачає мільярди, а для ЗСУ готові виділити лише мільйоні.

Реакція користувачів на закупівлю дронів. Фото: скриншот

Реакція користувачів на закупівлю дронів. Фото: скриншот

Нагадаємо, декілька днів тому Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Окрім того, у Києві хочуть позолотити куполи Софійського собору за майже 2 млн доларів.

Нещодавно ми також писали, що Київська міська державна адміністрація планує вкласти 100 млн гривень в очищення і благоустрій озера Синє. При цьому тендер спершу оцінювався у 32 млн гривень, а причини такого різкого подорожчання лишаються незрозумілими.