На ProZorro начали появляться тендеры на закупку дронов — подробности
Недавно на ProZorro начали появляться тендеры на закупку дронов для военных. Так, Конотопский городской совет хочет закупить беспилотников более чем на 1 млн. грн.
Соответствующий тендер появился на ProZorro 31 октября.
Тендеры на закупку дронов
Как известно, 31 октября на платформе ProZorro появился тендер на закупку FPV-дронов для военных. Согласно тендерной документации, заказчиками являются Управление по чрезвычайным ситуациям, гражданской защиты населения и взаимодействия с правоохранительными органами Конотопского городского совета Сумской области. Потратить на это хотят 1 085 000 грн.
Реакция украинцев
Пользователи в сети положительно отреагировали на такие тендеры, но подчеркнули, что это нужно было сделать гораздо раньше, поскольку война длится уже 621 день.
Кроме того, пользователи утверждают, что руководство неправильно расставляет приоритеты, поскольку на брущатку тратит миллиарды, а для ВСУ готовы выделить только миллионы.
Напомним, несколько дней назад Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.
Кроме того, в Киеве хотят позолотить купола Софийского собора за почти 2 млн долларов.
Недавно мы также писали, что Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн. гривен в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.
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