На ProZorro начали появляться тендеры на закупку дронов — подробности

Украинские военные с дроном на фронте. Фото: Reuters

Недавно на ProZorro начали появляться тендеры на закупку дронов для военных. Так, Конотопский городской совет хочет закупить беспилотников более чем на 1 млн. грн.

Соответствующий тендер появился на ProZorro 31 октября.

Читайте также:

Тендеры на закупку дронов

Как известно, 31 октября на платформе ProZorro появился тендер на закупку FPV-дронов для военных. Согласно тендерной документации, заказчиками являются Управление по чрезвычайным ситуациям, гражданской защиты населения и взаимодействия с правоохранительными органами Конотопского городского совета Сумской области. Потратить на это хотят 1 085 000 грн.

Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

Реакция украинцев

Пользователи в сети положительно отреагировали на такие тендеры, но подчеркнули, что это нужно было сделать гораздо раньше, поскольку война длится уже 621 день.

Реакция пользователей на закупку дронов. Фото: скриншот

Реакция пользователей на закупку дронов. Фото: скриншот

Кроме того, пользователи утверждают, что руководство неправильно расставляет приоритеты, поскольку на брущатку тратит миллиарды, а для ВСУ готовы выделить только миллионы.

Реакция пользователей на закупку дронов. Фото: скриншот

Реакция пользователей на закупку дронов. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн. грн.

Кроме того, в Киеве хотят позолотить купола Софийского собора за почти 2 млн долларов.

Недавно мы также писали, что Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн. гривен в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.