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На Рівненщині через негоду без світла залишились 50 тис. споживачів, — обленерго

28 жовтня 2023 11:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Рівненщині через негоду без світла залишились 50 тис. споживачів, — обленерго
Негода на Рівненщині. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вранці 28 жовтня у Рівненській області повністю або частково знеструмлено 181 населений пункт. Причиною цьому стали сильні пориви вітру та падіння дерев.

Про це повідомляє Рівнеобленерго.

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Так, через вітер знеструмило 63 повітряні лінії та 875 трансформаторних підстанцій.

"Найбільше постраждали території обслуговування Здолбунівської, Радивилівської, Костопільської, Гощанської та Острозької дільниць. До знеструмлень призвели численні падіння гілок, дерев, як наслідок — обриви повітряних ліній", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що світло повністю або частково пропало у 181 населеному пункті Рівненщини, у яких проживають понад 50 тисяч абонентів. Загалом в області налічується майже тисяча сіл та селищ.

"Бригади Рівнеобленерго ліквідовують наслідки негоди. Енергетики закликають людей не наближатися до обірваних ліній", — додали в обленерго.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, внаслідок негоди знеструмлено низку населених пунктів у Львівській та Рівненській областях. Без електроенергії лишилися мешканці 132 населених пунктів.

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