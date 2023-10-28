В Ровенской области из-за непогоды без света остались 50 тыс. потребителей, — облэнерго

Непогода в Ровенской области. Фото: ГСЧС

Утром 28 октября в Ровенской области полностью или частично обесточен 181 населенный пункт. Причиной стали сильные порывы ветра и падения деревьев.

Об этом сообщает Ровнооблэнерго.

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Так, из-за ветра обесточили 63 воздушные линии и 875 трансформаторных подстанций.

"Больше всего пострадали территории обслуживания Здолбуновского, Радивиловского, Костопольского, Гощанского и Острожского участков. К обесточениям привели многочисленные падения веток, деревьев, как следствие — обрывы воздушных линий", — говорится в сообщении.

Известно, что свет полностью или частично пропал в 181 населенном пункте Ровенщины, в которых проживает более 50 тысяч абонентов. Всего в области насчитывается около тысячи сел и поселков.

"Бригады Ровнооблэнерго ликвидируют последствия непогоды. Энергетики призывают людей не приближаться к оборванным линиям", — добавили в облэнерго.

Напомним, что сегодня, 28 октября, в результате непогоды обесточено ряд населенных пунктов во Львовской и Ровенской областях. Без электроэнергии остались жители 132 населенных пункта.