На створення реєстру олігархів, який наразі закритий, витратили майже 3 млн грн

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

На створення реєстру олігархів витратили близько 3 мільйонів гривень наприкінці 2022 року. Наразі його не планують відкривати. Він запрацює лише через 3 місяці з дня припинення військового стану.

Про це повідомляє Prozorro.

Читайте також:

Реєстр олігархів

Обидві закупівлі на 2,5 мільйони та 498 тисяч гривень були сплачені в повному обсязі. Ймовірно, реєстр олігархів готовий ще з кінця минулого року.

Тендери мають назву "Послуги з розробки програмного забезпечення "Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" та "Послуги щодо створення та супроводження державної експертизи комплексної системи захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі "Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Тендер на створення реєстру олігархів. Фото: Prozorro

Тендер на створення реєстру олігархів. Фото: Prozorro

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму продають майно українських олігархів. На півострові вже відбулися вісім аукціонів, на яких було продано активи на 815 мільйонів рублів.

Також ми писали, що у Києві на аукціон було виставлено арештовану будівлю, яка належала АТ "Київмедпрепарат", яке пов'язане з олігархом Костянтином Жеваго. Його стартова ціна — 400 мільйонів гривень, розташована за адресою вул. Саксаганського, 139.