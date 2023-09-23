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На создание реестра олигархов, который сейчас закрыт, потратили почти 3 млн грн

23 сентября 2023 10:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На создание реестра олигархов, который сейчас закрыт, потратили почти 3 млн грн
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На создание реестра олигархов потратили около 3 миллионов гривен в конце 2022 года. Сейчас его не планируют открывать. Он заработает только через 3 месяца со дня прекращения военного положения.

Об этом сообщает Prozorro.

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Обе закупки на 2,5 миллиона и 498 тысяч гривен были оплачены в полном объеме. Вероятно, реестр олигархов готов еще с конца прошлого года.

Тендеры называются "Услуги по разработке программного обеспечения "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и "Услуги по созданию и сопровождению государственной экспертизы комплексной системы защиты информации в информационно-коммуникационной системе "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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Тендер на создание реестра олигархов. Фото: Prozorro
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Тендер на создание реестра олигархов. Фото: Prozorro

Напомним, во временно оккупированном Крыму продают имущество украинских олигархов. На полуострове уже прошли восемь аукционов, на которых были проданы активы на 815 миллионов рублей.

Также мы писали, что в Киеве на аукцион было выставлено арестованное здание, принадлежавшее АО "Киевмедпрепарат", которое связано с олигархом Константином Жеваго. Его стартовая цена — 400 миллионов гривен, расположенная по адресу ул. Саксаганского, 139.

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