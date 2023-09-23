На создание реестра олигархов, который сейчас закрыт, потратили почти 3 млн грн
На создание реестра олигархов потратили около 3 миллионов гривен в конце 2022 года. Сейчас его не планируют открывать. Он заработает только через 3 месяца со дня прекращения военного положения.
Об этом сообщает Prozorro.
Реестр олигархов
Обе закупки на 2,5 миллиона и 498 тысяч гривен были оплачены в полном объеме. Вероятно, реестр олигархов готов еще с конца прошлого года.
Тендеры называются "Услуги по разработке программного обеспечения "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и "Услуги по созданию и сопровождению государственной экспертизы комплексной системы защиты информации в информационно-коммуникационной системе "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Напомним, во временно оккупированном Крыму продают имущество украинских олигархов. На полуострове уже прошли восемь аукционов, на которых были проданы активы на 815 миллионов рублей.
Также мы писали, что в Киеве на аукцион было выставлено арестованное здание, принадлежавшее АО "Киевмедпрепарат", которое связано с олигархом Константином Жеваго. Его стартовая цена — 400 миллионов гривен, расположенная по адресу ул. Саксаганского, 139.