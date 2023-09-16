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У Криму продають майно українських олігархів

16 вересня 2023 16:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Криму продають майно українських олігархів
Будинки в тимчасово окупованому Криму. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Криму продають майно українських олігархів. На півострові вже відбулися вісім аукціонів, на яких було продано активи на 815 мільйонів рублів.

Про це повідомив голова окупаційної Державної ради Криму Володимир Константинов.

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За словами Константинова, наразі на відкритих аукціонах розміщено повідомлення про продаж чотирьох житлових приміщень. Він повідомив, що від їх реалізації до бюджету Криму плануються надходження на суму близько 27 млн рублів. 

"Крім того, найближчим часом заплановано продаж близько 100 об'єктів націоналізованого майна. Це — житлові приміщення, включно з квартирою подружжя Зеленських, об'єкти санаторно-курортного призначення, торговельні та комерційні приміщення. Від їх реалізації до бюджету республіки плануються надходження на суму понад 800 млн рублів", — розповів Константинов.

Голова окупаційної Державної ради Криму пише, що антитерористична комісія продовжує роботу з виявлення майна українських олігархів на території півострова. 

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Допис Константинова. Фото: скриншот

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські військові мають змогу деокупувати Крим від росіян завдяки зброї, яку має наша країна. Тому, поки півострів перебуває під контролем окупантів, він зазнаватиме обстрілів.

Також ми писали, що у Криму все частіше і частіше з'являється українська символіка та спротив проти окупаційного російського режиму. Відтак у Джанкої невідомі патріоти вивісили прапор України.

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