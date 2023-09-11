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На тлі обстрілів РФ: Німеччина збільшить гуманітарну допомогу для України

11 вересня 2023 17:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На тлі обстрілів РФ: Німеччина збільшить гуманітарну допомогу для України
Міністри закордонних справ Німеччини та України Анналена Бербок та Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Німеччині вирішили збільшити обсяг невідкладної гуманітарної допомоги для нашої країни на 20 мільйонів євро. Також держава-партнер планує створити вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільного брифінгу у Києві з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

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Підтримка Німеччини

"Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу в обсязі 20 млн євро, що означає, що лише цього року наша гуманітарна допомога сягає 380 млн євро. Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російської агресії економічно, зброєю і гуманітарно. З 22 млрд (євро) Німеччина є другим донором України у світі", — підкреслила політик.

Загроза з боку РФ

За її словами, цього літа Росія менше атакувала інфраструктурні об'єкти України, адже запасається ракетами на зимній період, а саме "ту пору, коли буде більш болісно".

Будівництво електростанції

Крім того, вона заявила, що її країна буде будувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні відчуження.

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

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