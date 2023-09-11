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На фоне обстрелов РФ: Германия увеличит гуманитарную помощь для Украины

11 сентября 2023 17:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На фоне обстрелов РФ: Германия увеличит гуманитарную помощь для Украины
Министры иностранных дел Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Германии решили увеличить объем безотлагательной гуманитарной помощи для нашей страны на 20 миллионов евро. Также государство-партнер планирует создать ветровую электростанцию в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместного брифинга в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

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Поддержка Германии

"Мы поддерживаем Украину в ее подготовке к зиме и увеличиваем еще раз неотложную гуманитарную помощь в объеме 20 млн евро, что означает, что только в этом году наша гуманитарная помощь достигает 380 млн евро. Мы поддерживаем Украину в ее обороне против российской агрессии экономически, оружием и гуманитарно. Из 22 млрд (евро) Германия является вторым донором Украины в мире", — подчеркнула политик.

Угроза со стороны РФ

По ее словам, этим летом Россия меньше атаковала инфраструктурные объекты Украины, ведь запасается ракетами на зимний период, а именно "в то время, когда будет более болезненно".

Строительство электростанции

Кроме того, она заявила, что ее страна будет строить ветровую электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения.

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.

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