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На українсько-угорському кордоні призупинили оформлення осіб та транспортних засобів

24 квітня 2023 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На українсько-угорському кордоні призупинили оформлення осіб та транспортних засобів
Оформлення осіб та транспортних засобів на кордоні з Угорщиною не здійснюється
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У ДПСУ звернулися до людей, які планують перетинати кордон з Угорщиною. Сьогодні, 24 квітня, з 16:00 оформлення осіб та транспортних засобів на угорській стороні тимчасово не здійснюється.

Про це ДПСУ повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Подробиці щодо припинення оформлення осіб та транспортних засобів

"За інформацію від угорських колег база даних Прикордонної поліції Угорщини тимчасово призупинила функціонування. Про відновлення оформлення на угорській стороні буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ закликали людей врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, прикордонники затримали двох ухилянтів, які планували на надувному човні потрапити до Угорщини. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Також ми писали, віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні потрібен дозвіл від Росії для вступу в НАТО. За її словами, тоді це буде без великих безпекових ризиків.

Додамо, 21 квітня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

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