На украинско-венгерской границе приостановили оформление лиц и транспортных средств

Оформление лиц и транспортных средств на границе с Венгрией не осуществляется

В ГНСУ обратились к людям, планирующим пересекать границу с Венгрией. Сегодня, 24 апреля, с 16:00 оформление лиц и транспортных средств на венгерской стороне временно не осуществляется.

Об этом ГНСУ сообщила в своем Telegram-канале.

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Подробности о прекращении оформления лиц и транспортных средств

"За информацию от венгерских коллег база данных Пограничной полиции Венгрии временно приостановила функционирование. О возобновлении оформления на венгерской стороне будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

В ГНСУ призвали людей учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним, пограничники задержали двух уклонистов, которые планировали на надувной лодке попасть в Венгрию. Их привлекут к административной ответственности.

Также мы писали, что вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украине нужно разрешение от России для вступления в НАТО. По ее словам, тогда это будет без больших рисков безопасности.

Добавим, 21 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.