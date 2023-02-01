Прогноз погоди в Україні 2 лютого — випаде багато снігу та буде хуртовина

Прогноз погоди в Україні 2 лютого

В Україну надійде потужний атмосферний циклон, який принесе потужні снігопади, хуртовини та ожеледицю. Синоптики розповіли, де погода буде особливо несприятливою у четвер, 2 січня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

В Україні 2 лютого буде хмарна погода. У західних областях йтиме мокрий сніг та дощ. Решта областей вкриє сніг, проте подекуди можливі опади. Виняток — південні області.

На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер дмухатиме у південно-західному напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, на заході країни можливі пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до позначки 0...-5 градусів морозу, а вдень підніметься до +3 градусів тепла. У південній частині буде найтепліше — +2...+7 градусів тепла.

У Карпатах сніжитиме, місцями утвориться хуртовина, температура повітря вночі становитиме -4...-9 градусів морозу, а вдень — -1...-6 градусів морозу.

"Як і прогнозували, черговий атмосферний фронт із опадами у вигляді мокрого снігу вже проходить деякі західні, північні та центральні області. Очікуємо на невелику кількість опадів", — йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Прогноз погоди у Київській області

У Київській області 2 лютого буде хмарна погода, вдень можливий невеликий дощ, який зміниться на сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер дмухатиме у південно-західному напрямку зі швидкістю 7-10 м/с.

Температура по області вночі 0...-5 градусів морозу, вдень — від -2 градусів морозу, а також до +3 градусів тепла. У Києві вночі температура повітря опуститься до рівня 0...-2 градусів морозу, а вдень підніметься до +1...+3 градусів тепла.

Сніголавинна небезпека у Карпатах

На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей попереджають про високу лавинну небезпеку, яку схарактеризували за 3 рівнем.

"2 лютого на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — повідомили фахівці.

Зазначимо, що в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.