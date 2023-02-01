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На Украину надвигается снежный шторм: где завтра изменится погода

1 февраля 2023 18:20
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Прогноз погоды в Украине 2 февраля — выпадет много снега и будет вьюга
Прогноз погоды в Украине 2 февраля
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украину движется мощный атмосферный циклон, который принесет сильные снегопады, метели и гололедицу. Синоптики рассказали, где погода будет особенно неблагоприятна в четверг, 2 января.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Карта

В Украине 2 февраля будет облачная погода. В западных областях пройдет мокрый снег и дождь. Остальные области покроет снег, однако местами возможны осадки. Исключение — южные области.

На дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 7-12 м/с, на западе страны возможны порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до отметки 0...-5 градусов мороза, а днем поднимется до +3 градусов тепла. В южной части будет самое теплое — +2...+7 градусов тепла.

В Карпатах будет снег, местами образуется метель, температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов мороза, а днем -1...-6 градусов мороза.

"Как и прогнозировали, очередной атмосферный фронт с осадками в виде мокрого снега уже проходит некоторые западные, северные и центральные области. Ожидаем небольшое количество осадков", — говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области 2 февраля будет облачная погода, днем возможен небольшой дождь. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 7-10 м/с.

Температура по области ночью 0...-5 градусов мороза, днем –— от -2 градусов мороза, а также до +3 градусов тепла. В Киеве ночью температура воздуха опустится до уровня 0...-2 градуса мороза, а днем поднимется до +1...+3 градусов тепла.

Лавинная опасность в Карпатах

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей предупреждают о высокой лавинной опасности, охарактеризованной по третьему уровню.

"2 февраля на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — сообщили специалисты.

Отметим, что на Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.

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