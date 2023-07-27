"На ваших плечах — життя та здоровʼя наших громадян": Залужний привітав медиків зі святом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook/Роман Донік

Сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичних працівників і працівниць. З цього приводу з привітаннями до медиків звернувся Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Привітання він опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Як відомо, ще у червні Президент Володимир Зеленський видав указ про перенесення Дня медичних працівників. У коментарі до цього указу МОЗ зазначило, що українські лікарі більше не будуть відзначати професійне свято із російськими вбивцями.

"Відтепер вони не будуть об'єднані цією датою із російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці. 27 липня — це новий день, коли українці віддаватимуть шану героїчним медикам, хоробрим і незламним, які щодня під сиренами та вибухами рятують інших. Цілодобово вони лікують тих, хто цього потребує, вихоплюють із лап смерті поранених, приймають у цей світ нових українців", — повідомили у Міністерстві.

Залужний привітав медпрацівників із професійним святом

Тож привітання медики приймають цьогоріч у четвер, 27 липня. Так, медпрацівників привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні та повсякчас дякую нашим янголам війни. Лікарям, медсестрам і медбратам, парамедикам, усім працівникам сфери охорони здоров’я за відданість справі та цілодобову працю. Ціную вашу роботу на фронті та в тилу, задля порятунку українських воїнів, цивільних та дітей. На ваших плечах – життя та здоровʼя наших громадян. Вітаю вас із професійним святом. З Днем медичних працівників!", — йдеться у привітанні.

Нагадаємо, Зеленський привітав медпрацівників та працівниць з професійним святом.

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