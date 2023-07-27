Зеленський привітав медпрацівників та працівниць з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: google.com

Сьогодні, 27 липня, День українських медичних працівників і працівниць. Президент України Володимир Зеленський з нагоди події записав привітальне відеозвернення.

Про це стало відомо з офіційної сторінки Володимира Зеленського.

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Український гарант звернувся до лікарів, медсестер та бойових медиків і подякував їм за щоденну важку працю та захист життя.

"Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей. Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння й за кожне врятоване вами життя!" — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду. Йому доповіли про постачання озброєнь та боєприпасів.

Додамо, на тлі скандалу зі "Слугою Народу" Юрієм Арістовим Президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів та посадовців. За його словами, вони повинні працювати в країні та заради інтересів народу.