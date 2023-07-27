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"На ваших плечах — жизнь и здоровье наших граждан": Залужный поздравил медиков с праздником

27 июля 2023 10:31
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Валерия Пержун
редактор
"На ваших плечах — жизнь и здоровье наших граждан": Залужный поздравил медиков с праздником
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook/Роман Доник
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Сегодня, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников и работниц. По этому поводу с приветствиями к медикам обратился Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале .

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Почему перенесли дату празднования Дня медика

Как известно, еще в июне президент Владимир Зеленский издал указ о переносе Дня медицинских работников. В комментарии к этому указу Минздрав отметил, что украинские врачи больше не будут отмечать профессиональный праздник с российскими убийцами.

"Отныне они не будут объединены этой датой с российскими убийцами, которые за время полномасштабной войны унесли жизни почти 40 медиков прямо на рабочем месте. 27 июля — это новый день, когда украинцы будут чтить героических медиков, храбрых и несокрушимых, которые ежедневно под сиренами и взрывами спасают других. Круглосуточно они лечат тех, кто в этом нуждается, выхватывают из лап смерти раненых, принимают в этот мир новых украинцев", — сообщили в Министерстве.

Залужный поздравил медработников с профессиональным праздником

Поздравления медики принимают в этом году в четверг, 27 июля. Так, медработников поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Сегодня и постоянно благодарю наших ангелов войны. Врачам, медсестрам и медбратам, парамедикам, всем работникам сферы здравоохранения за преданность делу и круглосуточный труд. Ценю вашу работу на фронте и в тылу, ради спасения украинских воинов, гражданских и детей. ваших плечах – жизнь и здоровье наших граждан. Поздравляю вас с профессиональным праздником. С Днем медицинских работников!", — говорится в поздравлении.

Напомним, Зеленский поздравил медработников и работниц с профессиональным праздником.

Также мы писали, почему медики настоятельно рекомендуют употреблять щавель.

В то же время медики поделились простыми и эффективными способами преодоления усталости.

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