На Волині зафіксували випадок вірусного гепатиту А

Чоловік прийшов на перевірку до лікарів. Ілюстративне фото: УНІАН

У Волинській області теж зафіксували випадок вірусного гепатиту А. Людина, яка звернулася з таким захворюванням, проживає у Луцькій громаді.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Зазначається, що в оточенні захворювання було проведено епідрозслідування, завдяки чому було встановлено коло контактних осіб. Наразі за ними триває медичний нагляд.

"Всі пройшли обстеження на гепатит А, результати — негативні. Окрім того, під час комунікаційних заходів фахівці центру наголошували на методах профілактики цього захворювання", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, протягом 10 місяців 2023 року на Волині було зафіксовано 13 випадків вірусного гепатиту А, два серед дітей.

У центрі нагадали, що гепатит А є кишковою інфекцією, джерелом якої є хвора людина. Заразитися цією інфекцією можна через фекально-оральний шлях, а саме водою та їжею, а також через брудні руки.

Інфографіка про те, як передається гепатит А. Джерело: Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб

"Гепатит А — вірусне захворювання, що вражає печінку. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14–28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою", — наголосили у повідомленні.

Як уберегтися від гепатиту А

Лікарі радять:

мити руки водою з милом протягом 20 секунд;

завжди мити руки перед готуванням та споживанням їжі, а також після походу у вбиральню;

мити овочі та фрукти чистою водою перед споживанням;

використовувати для пиття та приготування їжі лише бутильовану або кип'ячену воду, якщо невпевнені в її безпечності;

дотримуватися рекомендацій безпеки з офіційних джерел щодо безпечності води у вашому регіоні.

"Також нагадуємо, що проти гепатиту А існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцинуватися можна з 12 місяців життя. Дітям та дорослим потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 6-12 місяців", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні взимку можуть запровадити карантин у зв'язку зі збільшенням випадків захворювань на вірусні інфекції. Такі обмеження залежатимуть від конкретної епідеміологічної ситуації у різних регіонах.