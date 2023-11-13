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В Україні взимку можуть оголосити локальний карантин

13 листопада 2023 14:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні взимку можуть оголосити локальний карантин
Люди одягають медичні маски під час карантину. Фото: UNICEF
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні взимку можуть запровадити карантин у зв'язку зі збільшенням випадків захворювань на вірусні інфекції. Такі обмеження залежатимуть від конкретної епідеміологічної ситуації у різних регіонах.

Про це повідомив заступник голови МОЗ та головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

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Кузін зазначив, що взимку карантинні заходи можуть бути актуальними як до пандемії COVID-19, так і в поточних умовах. Він зазначив, що з кінця вересня та початку жовтня в Україні спостерігається зростання захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. При перевищенні епідемічних порогів у певних областях фіксуються спалахи захворюваності.

Водночас санітарний лікар пояснив, що в таких випадках застосовуються місцеві протиепідемічні заходи, включаючи закриття шкіл, щоб зменшити поширення інфекції серед підлітків та у громадських колективах.

Кузін додав, що, попри виключення коронавірусу зі списку особливо небезпечних інфекцій та скасування загальнонаціонального карантину, норма про введення локального карантину залишається ефективним заходом боротьби з поширенням вірусних захворювань.

Нагадаємо, що в Україні за останні два тижні зафіксували спалах гепатиту А у кількох областях. Причиною цього можуть бути низький імунітет, немиті руки, затоплення територій та осінньо-зимовий період, коли вірус гепатиту А особливо активний.

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