На Волыни зафиксирован случай вирусного гепатита А
В Волынской области тоже зафиксировали случай вирусного гепатита А. Человек, который обратился с таким заболеванием, проживает в Луцком общине.
Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного центра контроля и профилактики болезней.
Есть ли еще больные в регионе
Отмечается, что в окружении заболевания было проведено эпидрасследование, благодаря чему был установлен круг контактных лиц. Сейчас за ними идет медицинское наблюдение.
"Все прошли обследование на гепатит А, результаты — отрицательные. Кроме того, во время коммуникационных мероприятий специалисты центра отмечали методы профилактики этого заболевания", — говорится в сообщении.
Как известно, в течение 10 месяцев 2023 года на Волыни было зафиксировано 13 случаев вирусного гепатита А, два среди детей.
В центре напомнили, что гепатит А является кишечной инфекцией, источником которой является больной человек. заразиться этой инфекцией можно через фекально-оральный путь, а именно водой и пищей, а также через грязные руки.
"Гепатит А — вирусное заболевание, поражающее печень. Инкубационный период (с момента инфицирования до появления первых клинических проявлений) обычно длится 14–28 дней. Чаще всего болезнь может проявляться желтухой, головной болью, слабостью, диареей и тошнотой", — подчеркнули в сообщении.
Как уберечься от гепатита А
Врачи советуют:
- мыть руки водой с мылом в течение 20 секунд;
- всегда мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, а также после похода в туалет;
- мыть овощи и фрукты чистой водой перед потреблением;
- использовать для питья и приготовления пищи только бутылированную или кипяченую воду, если не уверены в ее безопасности;
- соблюдать рекомендации безопасности из официальных источников безопасности воды в вашем регионе.
"Также напоминаем, что против гепатита А существует безопасная и эффективная вакцина. Она рекомендована, то есть не включена в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинироваться можно с 12 месяцев жизни. Детям и взрослым нужны две дозы вакцины с интервалом в 6-12 месяцев", — добавляют в сообщении.
Напомним, в Украине зимой могут ввести карантин в связи с увеличением случаев заболеваний вирусными инфекциями. Такие ограничения будут зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в разных регионах.
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