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На Волыни зафиксирован случай вирусного гепатита А

16 ноября 2023 20:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Волыни зафиксирован случай вирусного гепатита А
Мужчина пришел на проверку к врачам. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Волынской области тоже зафиксировали случай вирусного гепатита А. Человек, который обратился с таким заболеванием, проживает в Луцком общине.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного центра контроля и профилактики болезней.

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Отмечается, что в окружении заболевания было проведено эпидрасследование, благодаря чему был установлен круг контактных лиц. Сейчас за ними идет медицинское наблюдение.

"Все прошли обследование на гепатит А, результаты — отрицательные. Кроме того, во время коммуникационных мероприятий специалисты центра отмечали методы профилактики этого заболевания", — говорится в сообщении.

Как известно, в течение 10 месяцев 2023 года на Волыни было зафиксировано 13 случаев вирусного гепатита А, два среди детей.

В центре напомнили, что гепатит А является кишечной инфекцией, источником которой является больной человек. заразиться этой инфекцией можно через фекально-оральный путь, а именно водой и пищей, а также через грязные руки.

вирусный гепатит на Волыни
Инфографика о том, как передается гепатит А. Источник: Волынский областной центр контроля и профилактики болезней

"Гепатит А — вирусное заболевание, поражающее печень. Инкубационный период (с момента инфицирования до появления первых клинических проявлений) обычно длится 14–28 дней. Чаще всего болезнь может проявляться желтухой, головной болью, слабостью, диареей и тошнотой", — подчеркнули в сообщении.

Как уберечься от гепатита А

Врачи советуют:

  • мыть руки водой с мылом в течение 20 секунд;
  • всегда мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, а также после похода в туалет;
  • мыть овощи и фрукты чистой водой перед потреблением;
  • использовать для питья и приготовления пищи только бутылированную или кипяченую воду, если не уверены в ее безопасности;
  • соблюдать рекомендации безопасности из официальных источников безопасности воды в вашем регионе.

"Также напоминаем, что против гепатита А существует безопасная и эффективная вакцина. Она рекомендована, то есть не включена в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинироваться можно с 12 месяцев жизни. Детям и взрослым нужны две дозы вакцины с интервалом в 6-12 месяцев", — добавляют в сообщении.

Напомним, в Украине зимой могут ввести карантин в связи с увеличением случаев заболеваний вирусными инфекциями. Такие ограничения будут зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в разных регионах.

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