На Закарпатті потонув молодик, який намагався нелегально перетнути кордон

Річка Тиса

На Закарпатті потонув 23-річний молодик з Буковини, який намагався нелегально перетнути кордон в Румунію. Сьогодні зранку, 23 березня, прикордонники Мукачівського загону виявили у річці Тиса тіло чоловіка.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі уночі людини в річці, близько 7:30 прикордонний наряд від відділу "Солотвино" побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцям не вдалося самостійно дістати тіло чоловіка з води. На місце пригоди викликали співробітників ДСНС, Нацполіції та медиків.

23-річного молодика дістали із води. При ньому знаходилися обгорнуті у поліетилен закордонний паспорт та посвідчення водія.

"Буковинець став 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України", — додали у ДПСУ.

Нагадаємо, на українсько-угорському кордоні двоє громадян України планували переплисти на надувному човні річку Тису. Одного із порушників затримали прикордонники, інший, імовірно, потонув.

Також ми писали, що на початку березня прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.