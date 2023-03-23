На Закарпатье утонул молодой человек, пытавшийся нелегально пересечь границу
На Закарпатье утонул 23-летний парень из Буковины, пытавшийся нелегально пересечь границу в Румынию. Сегодня утром, 23 марта, пограничники Мукачевского отряда обнаружили в реке Тиса тело мужчины.
Об этом сообщает ГНСУ.
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"Проверяя предоставленную румынскими коллегами информацию о вероятной гибели ночью человека в реке, около 7:30 пограничный наряд от отдела "Солотвино" увидел посреди реки тело, которое зацепилось за неизвестное препятствие и находилось на поверхности воды", — говорится в сообщении.
Военнослужащим не удалось самостоятельно достать тело мужчины из воды. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС, Нацполиции и медиков.
23-летнего молодого человека достали из воды. При нем находились обернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительские права.
"Буковинец стал 15 утопленником, погибшим в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины", — добавили в ГНСУ.
Напомним, на украинско-венгерской границе двое граждан Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.
Также мы писали, что в начале марта пограничники на украино-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.