На Закарпаття прибула президентка Угорщини: мета візиту
У вівторок, 22 серпня, на Закарпаття з робочим візитом приїхала президентка Угорщини Каталіна Новак. Вона відвідала область напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи.
Про це повідомила Закарпатська ОВА.
Візит президентки Угорщини
Відомо, що Каталіна Новак зустрілася з керівництвом ОВА та обласної ради Берегова й району.
"Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ", — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, вони обговорять гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям на Закарпатті. Також йтиметься про організацію літнього відпочинку для українських дітей в Угорщині.
У межах візиту Каталіна Новак зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, а також з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.
Нагадаємо, Сербія заявила про готовність постачати до Угорщини російський газ. Це станеться у тому випадку, якщо Україна розірве транзитну угоду із Росією.Таку обіцянку висловив президент Сербії Александер Вучич особисто прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час зустрічі у Будапешті.