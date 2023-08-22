На Закарпаття прибула президентка Угорщини: мета візиту

Візит президентки Угорщини на Закарпаття. Фото: Закарпатська ОВА/Facebook

У вівторок, 22 серпня, на Закарпаття з робочим візитом приїхала президентка Угорщини Каталіна Новак. Вона відвідала область напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи.

Про це повідомила Закарпатська ОВА.

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Відомо, що Каталіна Новак зустрілася з керівництвом ОВА та обласної ради Берегова й району.

"Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ", — йдеться в повідомленні.

Візит президентки Угорщини на Закарпаття. Фото: Закарпатська ОВА/Facebook

Окрім цього, вони обговорять гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям на Закарпатті. Також йтиметься про організацію літнього відпочинку для українських дітей в Угорщині.

У межах візиту Каталіна Новак зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, а також з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.

Нагадаємо, Сербія заявила про готовність постачати до Угорщини російський газ. Це станеться у тому випадку, якщо Україна розірве транзитну угоду із Росією.Таку обіцянку висловив президент Сербії Александер Вучич особисто прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час зустрічі у Будапешті.