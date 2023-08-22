В Закарпатье прибыла президент Венгрии: цель визита

Визит президента Венгрии в Закарпатье. Фото: Закарпатская ОВА/Facebook

Во вторник, 22 августа, в Закарпатье с рабочим визитом приехала президент Венгрии Каталина Новак. Она посетила область в преддверии третьего Международного саммита Крымской платформы.

Об этом сообщила Закарпатская ОВА.

Читайте также:

Визит президента Венгрии

Известно, что Каталина Новак встретилась с руководством ОВА и областного совета Берегово и района.

"Вместе они обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые положили начало в условиях полномасштабного вторжения РФ", — говорится в сообщении.

Визит президентки Венгрии в Закарпатье. Фото: Закарпатская ОВА/Facebook

Кроме того, они обсудят гуманитарную поддержку, помощь беженцам и вынужденным переселенцам в Закарпатье. Также речь пойдет об организации летнего отдыха для украинских детей в Венгрии.

В рамках визита Каталина Новак встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерского общества Закарпатья, а также с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей.

Напомним, Сербия заявила о готовности поставлять в Венгрию российский газ. Это произойдет в том случае, если Украина разорвет транзитное соглашение с Россией. Такое обещание выразил президент Сербии Александер Вучич лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время встречи в Будапеште.