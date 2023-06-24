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На Запоріжжі проведуть навчання на випадок теракту на ЗАЕС

24 червня 2023 17:30
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Козюк Тетяна
редактор
Можливий теракт на ЗАЕС: на Запоріжжі проведуть навчання
Російські окупанти на захопленій ЗАЕС. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українська розвідка отримала інформацію про те, що російські окупанти готують можливий теракт на захопленій ЗАЕС. Через це у Запорізькій області проведуть навчання з метою налагодження алгоритму дій при надзвичайній ситуації.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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"Постійний ядерний шантаж рф тримає у напруженні жителів області. З метою налагодження алгоритму дій при НС в області заплановано проведення командно-штабного навчання для відпрацювання алгоритму дій на випадок можливої загрози теракту на ЗАЕС​​​​", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час навчань профільні служби відпрацюють комплекс дій наближених до реальних умов при надзвичайній ситуації.

"Про проведення тренування буде повідомлено додатково, аби заходи відпрацювання аварійної готовності та реагування не турбували місцевих жителів та не створювали додаткових незручностей", — додають у пресслужбі Малашка. 

 

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Повідомлення про проведення навчань. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, затопивши десятки населених пунктів та залишивши тисячі людей без домівок. За словами Володимира Зеленського, наступною ціллю для РФ може бути Запорізка АЕС. Президент зазначив, що росіян не цікавить безпека України і наслідки тієї чи іншої катастрофи. 

Додамо, що знаменитий лікар Комаровський закликав киян не панікувати через ймовірний підрив Запорізької АЕС і витоку радіації. Однак калій-йодид викидати також не потрібно.

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