Возможный теракт на ЗАЭС: в Запорожье проведут обучение

Российские оккупанты на захваченной ЗАЭС. Фото: google

Украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут обучение с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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"Постоянный ядерный шантаж России держит в напряжении жителей области. С целью налаживания алгоритма действий при ЧС в области запланировано проведение командно-штабного обучения для отработки алгоритма действий на случай возможной угрозы теракта на ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе учебы профильные службы отработают комплекс действий приближенных к реальным условиям при чрезвычайной ситуации.

"О проведении тренировки будет сообщено дополнительно, чтобы меры по отработке аварийной готовности и реагирования не беспокоили местных жителей и не создавали дополнительных неудобств", — добавляют в пресс-службе Малашко.

Уведомление о проведении учений. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в начале июня россияне взорвали Каховскую ГЭС , затопив десятки населенных пунктов и оставив тысячи людей без домов. По словам Владимира Зеленского, следующей целью для РФ может быть "Запорожка АЭС". Президент отметил, что россиян не интересует безопасность Украины и последствия той или иной катастрофы.

Добавим, что знаменитый врач Комаровский призвал киевлян не паниковать из-за предполагаемого подрыва Запорожской АЭС и утечки радиации. Однако калий-йодид выбрасывать тоже не нужно.