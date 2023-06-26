НАБУ затримала очільника облради Тернопільської області, — ЗМІ

Голова обласної ради Тернопільської області Михайло Головко. Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo

Сьогодні, 26 червня, працівники Національного антикорупційного бюро України затримали очільника обласної ради Тернопільської області Михайла Головка.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Затримання Головка

"За попередньою інформацією — кримінальна стаття, пов’язана з переміщеннями через державний кордон", — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал пише, що затримання Головка пов'язано також із гуманітарною допомогою. Наразі очільника облради везуть у столичний ізолятор.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Михайло Головко: що про нього відомо

У 2019 році Головко балотувався до Верховної Ради дев'ятого скликання від ВО "Свобода". Він був нардепом восьмого скликання, а також членом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Протягом 2011-2012 років був заступником голови Тернопільської обласної організації ВО "Свобода", а упродовж 2006-2011 років Головко очолював Тернопільську міську організацію партії.

Він очолює Тернопільську облраду від 25 листопада 2020-го.

Нагадаємо, у приміщенні Тернопільської обласної ради проходять обшуки. Високопосадовців облради та ОДА підозрюють у хабарництві.

Також ми писали, що справу про хабар, в якому було замішане екскерівництво іншої облради, Харківської, передали до суду ще у лютому.