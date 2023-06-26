НАБУ задержала главу облсовета Тернопольской области, — СМИ

Голова областного совета Тернопольской области Михаил Головко. Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo

Сегодня, 26 июня, работники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали главу областного совета Тернопольской области Михаила Головко.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Задержание Головко

"По предварительной информации — уголовная статья, связанная с перемещениями через государственную границу", — говорится в сообщении.

Telegram-канал пишет, что задержание Головко связано также с гуманитарной помощью. В настоящее время главу облсовета везут в столичный изолятор.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Михаил Головко: что о нем известно

В 2019 году Головко баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от ВО "Свобода". Он был нардепом восьмого созыва, а также членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

В течение 2011-2012 годов был заместителем председателя Тернопольской областной организации ВО "Свобода", а на протяжении 2006-2011 годов Головко возглавлял Тернопольскую городскую организацию партии.

Он возглавляет Тернопольский облсовет от 25 ноября 2020 года.

Напомним, в помещении Тернопольского областного совета проходят обыски. Высокопоставленных должностных лиц облсовета и ОВА подозревают во взяточничестве.

Также мы писали, что дело о взятке, в которой было замешано экс-руководство другого облсовета, Харьковского, передали в суд еще в феврале.