НАБУ задержала главу облсовета Тернопольской области, — СМИ
Сегодня, 26 июня, работники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали главу областного совета Тернопольской области Михаила Головко.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Задержание Головко
"По предварительной информации — уголовная статья, связанная с перемещениями через государственную границу", — говорится в сообщении.
Telegram-канал пишет, что задержание Головко связано также с гуманитарной помощью. В настоящее время главу облсовета везут в столичный изолятор.
Михаил Головко: что о нем известно
В 2019 году Головко баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от ВО "Свобода". Он был нардепом восьмого созыва, а также членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.
В течение 2011-2012 годов был заместителем председателя Тернопольской областной организации ВО "Свобода", а на протяжении 2006-2011 годов Головко возглавлял Тернопольскую городскую организацию партии.
Он возглавляет Тернопольский облсовет от 25 ноября 2020 года.
Напомним, в помещении Тернопольского областного совета проходят обыски. Высокопоставленных должностных лиц облсовета и ОВА подозревают во взяточничестве.
Также мы писали, что дело о взятке, в которой было замешано экс-руководство другого облсовета, Харьковского, передали в суд еще в феврале.