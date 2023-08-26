Начмед 82 бригади, який вимагав замінити неякісні турнікети отримав сувору догану

Начмед 82 бригади Антон Шевчук. Фото: соцмережі

Керівнику медичної служби 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Антону Шевчуку, який звернувся до Командування Медичних сил з проханням про заміну ненадійних китайських турнікетів, було оголошено "сувору догану". У наказі зазначається, що головний лікар 82-ї бригади суперечив п'яти статтям Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Про це повідомив Антон Шевчук у коментарі "Українській правді".

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На чолі медичної служби 82-ї десантно-штурмової бригади Антон Шевчук зіткнувся з проблемою неякісних турнікетів, вироблених у Китаї. Після свого приходу до бригади він усвідомив це питання, коли став готуватися до військових дій. Виявивши неефективні турнікети, він вирішив замінити їх із власних запасів.

Коли він звернувся за допомогою до вищого командування, йому було сказано про брак хороших турнікетів. Тоді він попросив волонтера Оксану Корчинську підтримати та допомогти у цій ситуації. Пізніше комісія прибула для перевірки, але їхній висновок було, що турнікети не вимагають заміни.

Шевчук наполіг на своїй думці, вважаючи, що не можна відправляти військовослужбовців на завдання з ненадійним обладнанням. Попри скандал і незадоволеність низки осіб, він вважав свої дії правильними.

В результаті Шевчуку було оголошено "сувору догану" за недотримання військового протоколу та звернення за допомогою поза службовою ієрархією. Офіційні документи вказують на кілька порушень з боку Шевчука, пов'язаних із внутрішнім статутом та дисциплінарними заходами.

Неякісні турнікети. Фото: "Українська правда"

Про що йдеться в офіційному наказі

Видання уточнює, що в офіційному наказі зазначається, що головний лікар 82-ї бригади суперечив п'яти статтям Статуту внутрішньої служби ЗСУ, що стосуються завдань військового персоналу, обов'язків керівника служби та послідовності подання доповідей. Також було порушено один пункт Дисциплінарного статуту ЗСУ, пов'язаний із дотриманням військової дисципліни.

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