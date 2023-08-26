Подоляк прокомментировал скандал с куртками для ВСУ

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: GENYA SAVILOV

В Администрации президента Украины прокомментировали инцидент, связанный с приобретением курток для армии через Министерство обороны. Здесь сказали, что при обсуждении таких тем необходима готовность и полная ответственность.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что сказал Подоляк про скандал

"Парламентский комитет имеет все полномочия задавать необходимые вопросы, так как контроль — это его прерогатива. Однако при обсуждении таких тем необходима готовность и полная ответственность. Искажение информации или выдвижение необоснованных требований публично недопустимо. Это наносит ущерб репутации страны", — подчеркнул Подоляк.

Советник подчеркнул, что действия и реакции украинских политиков должны отображать перемену в сторону лучшего в стране.

"Сейчас наша задача — показать, что государство шагнуло вперед. Если существуют сомнения относительно действий, то они должны быть рассеяны путем честного и открытого диалога. Общество заслуживает веры в свои институты. Мы, в свою очередь, должны быть открытыми для критики и признания ошибок", — добавил он.

В связи с этим инцидентом Подоляк подчеркнул важность проведения тщательного расследования.

"После завершения всех необходимых процедур, мы сможем подробно рассказать о произошедшем, определить виновных и обосновать причины", — заключил советник.

Напомним, что журналисты выяснили, что одним из владельцев турецкой компании, у которой Минобороны Украины закупило летние куртки по цене зимних, является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.