Начмед 82 бригады, который требовал заменить некачественные турникеты получил строгий выговор

Начмед 82 бригады Антон Шевчук. Фото: соцсети

Руководителю медицинской службы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, Антону Шевчуку, который обратился к Командованию Медицинских сил с просьбой о замене ненадежных китайских турникетов, был объявлен "строгий выговор". В приказе указывается, что главный врач 82-й бригады противоречил пяти статьям Устава внутренней службы ВСУ.

Об этом сообщил Антон Шевчук в комментарии "Украинской правде".

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Во главе медицинской службы 82-й десантно-штурмовой бригады, Антон Шевчук, столкнулся с проблемой некачественных турникетов, произведенных в Китае. После своего прихода в бригаду, он осознал этот вопрос, когда стал готовиться к военным действиям. Обнаружив неэффективные турникеты, он решил заменить их из собственных запасов.

Когда он обратился за помощью к высшему командованию, ему было сказано о нехватке хороших турникетов. Тогда он попросил волонтера Оксану Корчинскую поддержать и помочь в этой ситуации. Позже комиссия прибыла для проверки, но их заключение было, что турникеты не требуют замены.

Шевчук настоял на своем мнении, считая, что нельзя отправлять военнослужащих на задачи с ненадежным оборудованием. Несмотря на сложившийся скандал и недовольство ряда лиц, он считал свои действия правильными.

В результате Шевчуку был объявлен "строгий выговор" за несоблюдение военного протокола и обращение за помощью вне служебной иерархии. Официальные документы указывают на несколько нарушений со стороны Шевчука, связанных с внутренним уставом и дисциплинарными мерами.

Некачественные турникеты. Фото: "Украинская правда"

О чем говорится в официальном приказе

Издание уточняет, что в официальном приказе указывается, что главный врач 82-й бригады противоречил пяти статьям Устава внутренней службы ВСУ, относящимся к задачам военного персонала, обязанностям руководителя службы и последовательности представления докладов. Также был нарушен один пункт Дисциплинарного устава ВСУ, связанный с соблюдением воинской дисциплины.

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